The Kiyo Bank legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

The Kiyo Bank hat am 03.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 115,95 JPY gegenüber 98,42 JPY im Vorjahresquartal.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 21,36 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 29,53 Milliarden JPY ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 24,33 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at