The Kiyo Bank präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

The Kiyo Bank hat am 09.11.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 29,50 JPY ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 13,67 JPY erwirtschaftet worden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 31,78 Milliarden JPY – ein Plus von 26,49 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem The Kiyo Bank 25,13 Milliarden JPY erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at