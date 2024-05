The Kiyo Bank präsentierte Quartalsergebnisse

The Kiyo Bank lud am 13.05.2024 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2024 endete.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 75,68 JPY eingefahren. Im Vorjahresviertel waren -153,990 JPY je Aktie erzielt worden.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 8,71 Prozent auf 18,54 Milliarden JPY aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 20,31 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Im Gesamtjahr belief sich der Gewinn je Aktie auf 229,69 JPY gegenüber 59,83 JPY im Vorjahr.

Auf der Umsatzseite hat The Kiyo Bank im vergangenen Geschäftsjahr 74,29 Milliarden JPY verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 8,25 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte The Kiyo Bank 80,97 Milliarden JPY umsetzen können.

Redaktion finanzen.at