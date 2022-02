The Kiyo Bank stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

The Kiyo Bank präsentierte am 07.02.2022 die Bilanzzahlen zum am 31.12.2021 beendeten Jahresviertel.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 81,27 JPY. Im Vorjahresviertel hatte The Kiyo Bank 37,26 JPY je Aktie erwirtschaftet.

Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 0,61 Prozent auf 18,94 Milliarden JPY ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 19,06 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

