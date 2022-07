The Kraft Heinz Company: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

The Kraft Heinz Company äußerte sich am 27.07.2022 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2022 abgelaufenen Quartals.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,700 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,780 USD erwirtschaftet worden.

Der Umsatz wurde auf 6,55 Milliarden USD beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 0,92 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 6,62 Milliarden USD umgesetzt worden waren.

Auf das Quartal blickend hatten Analysten einen Gewinn von 0,682 USD je Aktie sowie einen Umsatz 6,38 Milliarden USD prognostiziert.

Redaktion finanzen.at