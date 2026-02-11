Kraft Heinz Company Aktie

Kraft Heinz Company für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A14TU4 / ISIN: US5007541064

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
11.02.2026 13:21:44

The Kraft Heinz Company Bottom Line Falls In Q4

(RTTNews) - The Kraft Heinz Company (KHC) announced a profit for fourth quarter that Drops, from last year

The company's bottom line came in at $651 million, or $0.55 per share. This compares with $2.131 billion, or $1.76 per share, last year.

Excluding items, The Kraft Heinz Company reported adjusted earnings of $0.67 per share for the period.

The company's revenue for the period fell 3.4% to $6.354 billion from $6.576 billion last year.

The Kraft Heinz Company earnings at a glance (GAAP) :

-Earnings: $651 Mln. vs. $2.131 Bln. last year. -EPS: $0.55 vs. $1.76 last year. -Revenue: $6.354 Bln vs. $6.576 Bln last year.

Looking ahead, Steve Cahillane, CEO of Kraft Heinz, said: “In order to accelerate the momentum we are already seeing in our Taste Elevation portfolio and to drive recovery in our U.S. business, we are today announcing a $600 million investment across marketing, sales, and R&D as well as product superiority and select pricing.”

Kraft Heinz expects a decline in earnings for the full year. For fiscal 2026, the company expects adjusted income of $1.98 to $2.10 per share, less than the $2.60 per share reported for fiscal 2025.

KHC was down by 7.01% at $23.20 in the pre-market trade on the Nasdaq.

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Kraft Heinz Company

mehr Nachrichten

Analysen zu Kraft Heinz Company

mehr Analysen
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Kraft Heinz Company 21,04 0,36% Kraft Heinz Company

Letzte Top-Ranking Nachrichten

08.02.26 Gold, Öl & Co. in KW 6: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
08.02.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 6
07.02.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
07.02.26 KW 6: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
06.02.26 KW 6: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

Nach US-Arbeitsmarktbericht: ATX fester -- DAX schwächer -- US-Börsen tiefer -- Asiens Börsen schließen stärker - Tokio im Feiertag
Der heimische Aktienmarkt notiert am Mittwoch im Plus. Der deutsche Leitindex gibt nach. Die Wall Street präsentiert sich schwächer. Die wichtigsten asiatischen Indizes notierten am Mittwoch in Grün.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen