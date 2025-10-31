The Kraft Heinz Company legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

The Kraft Heinz Company ließ sich am 29.10.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat The Kraft Heinz Company die Bilanz zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,52 USD beziffert, während im Vorjahresquartal -0,240 USD je Aktie in den Büchern standen.

Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 2,29 Prozent auf 6,24 Milliarden USD. Im Vorjahresviertel hatte The Kraft Heinz Company 6,38 Milliarden USD umgesetzt.

Redaktion finanzen.at