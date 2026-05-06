The Kraft Heinz Company Q1 Profit Climbs

(RTTNews) - The Kraft Heinz Company (KHC) released earnings for its first quarter that Increases, from last year

The company's earnings came in at $798 million, or $0.67 per share. This compares with $712 million, or $0.59 per share, last year.

Excluding items, The Kraft Heinz Company reported adjusted earnings of $688 million or $0.58 per share for the period.

The company's revenue for the period rose 0.8% to $6.047 billion from $5.999 billion last year.

The Kraft Heinz Company earnings at a glance (GAAP) :

-Earnings: $798 Mln. vs. $712 Mln. last year. -EPS: $0.67 vs. $0.59 last year. -Revenue: $6.047 Bln vs. $5.999 Bln last year.

-Guidance: Full year EPS guidance: $ 1.98 To $ 2.10