Kraft Heinz Company Aktie

Kraft Heinz Company für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A14TU4 / ISIN: US5007541064

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06.05.2026 13:22:20

The Kraft Heinz Company Q1 Profit Climbs

(RTTNews) - The Kraft Heinz Company (KHC) released earnings for its first quarter that Increases, from last year

The company's earnings came in at $798 million, or $0.67 per share. This compares with $712 million, or $0.59 per share, last year.

Excluding items, The Kraft Heinz Company reported adjusted earnings of $688 million or $0.58 per share for the period.

The company's revenue for the period rose 0.8% to $6.047 billion from $5.999 billion last year.

The Kraft Heinz Company earnings at a glance (GAAP) :

-Earnings: $798 Mln. vs. $712 Mln. last year. -EPS: $0.67 vs. $0.59 last year. -Revenue: $6.047 Bln vs. $5.999 Bln last year.

-Guidance: Full year EPS guidance: $ 1.98 To $ 2.10

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