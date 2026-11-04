Kraft Heinz Company Aktie
WKN DE: A14TU4 / ISIN: US5007541064
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04.11.2026 13:11:54
The Kraft Heinz Company Q3 Profit Retreats
(RTTNews) - The Kraft Heinz Company (KHC) announced earnings for third quarter that Drops, from the same period last year
The company's bottom line totaled $544 million, or $0.46 per share. This compares with $615 million, or $0.52 per share, last year.
Excluding items, The Kraft Heinz Company reported adjusted earnings of $623 million or $0.53 per share for the period.
The company's revenue for the period fell 2.0% to $6.115 billion from $6.237 billion last year.
The Kraft Heinz Company earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: $544 Mln. vs. $615 Mln. last year. -EPS: $0.46 vs. $0.52 last year. -Revenue: $6.115 Bln vs. $6.237 Bln last year.
-Guidance: Full year EPS guidance: $ 2.07 To $ 2.13
The Company now expects: Organic Net Sales (1)(2) down 0.5 percent to down 1.25 percent versus the prior year.
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