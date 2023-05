The Kraft Heinz Company stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

The Kraft Heinz Company hat am 03.05.2023 das Zahlenwerk zum am 31.03.2023 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 0,680 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,600 USD je Aktie generiert.

Auf der Umsatzseite standen 6,49 Milliarden USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 6,05 Milliarden USD umgesetzt.

Analysten hatten für das Quartal einen Gewinn je Aktie von 0,597 USD sowie einen Umsatz von 6,39 Milliarden USD prognostiziert.

Redaktion finanzen.at