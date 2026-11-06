The Kraft Heinz Company Un: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

The Kraft Heinz Company Un stellte am 04.11.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 7,56 Prozent auf 31,41 Milliarden BRL aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 33,98 Milliarden BRL erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at