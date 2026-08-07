The Kraft Heinz Company Un gewährte Anlegern Blick in die Bücher

The Kraft Heinz Company Un stellte am 05.08.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Der Verlust je Anteilsschein wurde bei 0,01 BRL vermeldet. Im Vorjahresquartal hatten ebenfalls -0,010 BRL je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 12,11 Prozent auf 31,64 Milliarden BRL. Im Vorjahresviertel hatte The Kraft Heinz Company Un 36,00 Milliarden BRL umgesetzt.

Redaktion finanzen.at