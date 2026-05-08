The Kraft Heinz Company Un hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

The Kraft Heinz Company Un hat am 06.05.2026 das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 9,40 Prozent auf 31,78 Milliarden BRL aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 35,08 Milliarden BRL erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at