The Kraft Heinz Company Un legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor
The Kraft Heinz Company Un lud am 11.02.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2025 endete.
Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 10,71 Prozent auf 34,28 Milliarden BRL. Im Vorjahresviertel hatte The Kraft Heinz Company Un 38,39 Milliarden BRL umgesetzt.
Auf der Umsatzseite hat The Kraft Heinz Company Un im vergangenen Geschäftsjahr 139,34 Milliarden BRL verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 0,01 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte The Kraft Heinz Company Un 139,33 Milliarden BRL umsetzen können.
Redaktion finanzen.at
