A-1 Aktie
ISIN: INE911Z01025
|
16.08.2026 12:30:00
The L.A. Lakers Delivered a 1-Year Return of 25%. These ETFs Have Done Even Better.
Would you rather own the Los Angeles Lakers or a diversified stock ETF? One of the NBA's most iconic franchises is being sold to new owners for $12.5 billion. About a year ago, the Lakers sold for $10 billion. That means the soon-to-be-former owner of the L.A. Lakers achieved a 25% one-year return while owning the team.Earning a 25% return from one year of owning the L.A. Lakers is an impressive return on investment (ROI). But some of the best stock exchange-traded funds (ETFs) have done even better. Let's look at three diversified stock ETFs that have recently beaten the L.A. Lakers (as investments, not in basketball).Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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