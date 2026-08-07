The Laclede Group: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

The Laclede Group hat am 05.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Das EPS wurde auf 3,57 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte The Laclede Group 0,290 USD je Aktie verdient.

Das vergangene Quartal hat The Laclede Group mit einem Umsatz von insgesamt 420,2 Millionen USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 421,9 Millionen USD erwirtschaftet worden waren, um 0,40 Prozent verringert.

Redaktion finanzen.at