The Laclede Group: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

The Laclede Group äußerte sich am 03.02.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 abgelaufenen Quartals.

Das EPS lag bei 1,54 USD. Im letzten Jahr hatte The Laclede Group einen Gewinn von 1,34 USD je Aktie eingefahren.

Der Umsatz lag bei 762,2 Millionen USD – das entspricht einem Zuwachs von 13,91 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 669,1 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at