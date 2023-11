The Laclede Group stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

The Laclede Group stellte am 16.11.2023 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2023 abgelaufenen Quartal vor.

Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 0,780 USD vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -0,660 USD erwirtschaftet worden.

Mit einem Umsatz von 310,4 Millionen USD, gegenüber 314,2 Millionen USD im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 1,21 Prozent präsentiert.

Im Gesamtjahr belief sich der Gewinn je Aktie auf 4,05 USD gegenüber 3,86 USD im Vorjahr.

The Laclede Group hat das vergangene Geschäftsjahr mit einem Umsatz von insgesamt 2,67 Milliarden USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 21,28 Prozent im Vergleich zum Vorjahr gleich, in dem 2,20 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren.

Für das abgelaufenen Gesamtjahr hatten Analysten einen Gewinn je Aktie von 4,18 USD und einen Umsatz von 2,59 Milliarden USD in Aussicht gestellt.

