The Laclede Group verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

The Laclede Group hat am 14.11.2025 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,74 USD. Im Vorjahresquartal waren -0,510 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 13,72 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 334,1 Millionen USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 293,8 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Für das Gesamtjahr wurde ein Gewinn je Aktie von 4,37 USD ausgewiesen. Im Vorjahr war ein Gewinn je Aktie von 4,19 USD erwirtschaftet worden.

Das vergangene Geschäftsjahr hat The Laclede Group mit einem Umsatz von insgesamt 2,48 Milliarden USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 2,59 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren, um -4,50 Prozent verringert.

Die Erwartungen der Analysten für das abgelaufene Geschäftsjahr hatten sich auf einen Gewinn von 4,52 USD je Aktie sowie einen Umsatz von 2,56 Milliarden USD belaufen.

Redaktion finanzen.at