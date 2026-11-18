The Laclede Group hat am 17.11.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2026 – vorgestellt.

The Laclede Group vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 1,60 USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,740 USD je Aktie erwirtschaftet.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 1,59 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 339,4 Millionen USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 334,1 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Für das Gesamtjahr wurde ein Gewinn je Aktie von 8,11 USD ausgewiesen. Im Vorjahr war ein Gewinn je Aktie von 4,37 USD erwirtschaftet worden.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 0,08 Prozent auf 2,48 Milliarden USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 2,48 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at