The Lanna Resources öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

The Lanna Resources gab am 09.11.2026 die Zahlen für das am 30.09.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,85 THB. Im Vorjahresviertel hatte The Lanna Resources 0,190 THB je Aktie erwirtschaftet.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 53,13 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 5,27 Milliarden THB umgesetzt, gegenüber 3,44 Milliarden THB im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at