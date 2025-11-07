The Lanna Resources: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

The Lanna Resources hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 05.11.2025 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.09.2025 abgelaufen war.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0,19 THB. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,560 THB je Aktie vermeldet.

Umsatzseitig standen 3,44 Milliarden THB in den Büchern – ein Minus von 23,44 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem The Lanna Resources 4,49 Milliarden THB erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at