|
18.02.2026 06:31:28
The Lanna Resources veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal
The Lanna Resources hat am 16.02.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 31.12.2025 endete.
Es stand ein EPS von 0,34 THB je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei The Lanna Resources noch ein Gewinn pro Aktie von 0,580 THB in den Büchern gestanden.
Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 3,75 Milliarden THB – das entspricht einem Minus von 17,30 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 4,53 Milliarden THB in den Büchern gestanden hatten.
Das EPS für das Gesamtjahr lag bei 1,33 THB. Im letzten Jahr hatte The Lanna Resources einen Gewinn von 3,17 THB je Aktie eingefahren.
Der Umsatz wurde auf 15,15 Milliarden THB beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 27,10 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem 20,78 Milliarden THB umgesetzt worden waren.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX schließt fester -- DAX schlussendlich im Plus -- Nikkei legt letztlich zu - Chinas Börsen ruhen
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt verbuchten Gewinne zur Wochenmitte. Die Wall Street zeigt sich von ihrer positiven Seite. Der japanische Aktienmarkt zog zur Wochenmitte an.