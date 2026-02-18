The Lanna Resources veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

The Lanna Resources hat am 16.02.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 31.12.2025 endete.

Es stand ein EPS von 0,34 THB je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei The Lanna Resources noch ein Gewinn pro Aktie von 0,580 THB in den Büchern gestanden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 3,75 Milliarden THB – das entspricht einem Minus von 17,30 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 4,53 Milliarden THB in den Büchern gestanden hatten.

Das EPS für das Gesamtjahr lag bei 1,33 THB. Im letzten Jahr hatte The Lanna Resources einen Gewinn von 3,17 THB je Aktie eingefahren.

Der Umsatz wurde auf 15,15 Milliarden THB beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 27,10 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem 20,78 Milliarden THB umgesetzt worden waren.

