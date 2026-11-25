Here Aktie
WKN DE: HERE22 / ISIN: NET000HERE22
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25.11.2026 17:43:02
The Largest IPO in Stock Market History Is Here. What It Means for Your Portfolio
In June, Space Exploration Technologies (SpaceX) set the record for the largest initial public offering (IPO) in stock market history, raising $75 billion. Five months later, on Nov. 19, artificial intelligence lab Anthropic (NASDAQ:ANT) beat SpaceX's record, raising $81.3 billion at a $1.5 trillion valuation.
There was a lot of hype leading up to Anthropic's IPO, especially as it beat ChatGPT's creator, OpenAI, to the punch and gave us our first look under the hood of a stand-alone AI lab. With shares now trading, here's what it could mean for your portfolio.
Image source: Getty Images.
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