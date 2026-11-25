In June, Space Exploration Technologies (SpaceX) set the record for the largest initial public offering (IPO) in stock market history, raising $75 billion. Five months later, on Nov. 19, artificial intelligence lab Anthropic (NASDAQ:ANT) beat SpaceX's record, raising $81.3 billion at a $1.5 trillion valuation.

There was a lot of hype leading up to Anthropic's IPO, especially as it beat ChatGPT's creator, OpenAI, to the punch and gave us our first look under the hood of a stand-alone AI lab. With shares now trading, here's what it could mean for your portfolio.

Image source: Getty Images.

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