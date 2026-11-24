Netflix Aktie
WKN: 552484 / ISIN: US64110L1061
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24.11.2026 19:30:01
The Last Time Netflix Was This Cheap, the Stock Jumped 600%. Is It a Buy Now?
Things have gone from bad to worse at Netflix (NASDAQ:NFLX).
Shares of the leading streamer are down 56% from their peak last year, steadily falling as the company's growth slowed, user engagement has nearly turned flat, and it seems strategically aimless after losing out on Warner Bros. Discovery to Skydance.
Netflix has slumped more than 10% since its third-quarter earnings report, as it announced layoffs in its video game unit, its user engagement trends continue to sour, and competitors move to grab market share. Disney, for example, is reportedly planning to add a free tier to its service, and investors believe that the combined Skydance will be a more formidable competitor.
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Nachrichten zu Netflix Inc.
|
16.11.26
|NASDAQ Composite Index-Wert Netflix-Aktie: So viel hätte eine Investition in Netflix von vor einem Jahr gekostet (finanzen.at)
|
09.11.26
|NASDAQ Composite Index-Titel Netflix-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Netflix-Investition von vor 10 Jahren eingebracht (finanzen.at)
|
06.11.26
|Netflix: Spin-off-Serie zu 'Stranger Things' kommt 2028 (dpa-AFX)
|
03.11.26
|Netflix-Aktie mit Plus: Streit um KI-Klauseln erreicht die Gerichte (dpa-AFX)
|
02.11.26
|NASDAQ Composite Index-Papier Netflix-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Netflix von vor 5 Jahren eingebracht (finanzen.at)
|
27.10.26
|Anthropic, SpaceX, Tesla, Meta, SAP, Netflix - Ausblick mit Egmond Haidt (NewsTool)
|
27.10.26
|Anthropic, SpaceX, Tesla, Meta, SAP, Netflix - Ausblick mit Egmond Haidt (NewsTool)
|
26.10.26
|Zuversicht in New York: Das macht der NASDAQ 100 aktuell (finanzen.at)
Analysen zu Netflix Inc.
|22.10.26
|Netflix Kaufen
|DZ BANK
|21.10.26
|Netflix Buy
|UBS AG
|21.10.26
|Netflix Outperform
|Bernstein Research
|21.10.26
|Netflix Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|21.10.26
|Netflix Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|22.10.26
|Netflix Kaufen
|DZ BANK
|21.10.26
|Netflix Buy
|UBS AG
|21.10.26
|Netflix Outperform
|Bernstein Research
|21.10.26
|Netflix Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|21.10.26
|Netflix Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|22.10.26
|Netflix Kaufen
|DZ BANK
|21.10.26
|Netflix Buy
|UBS AG
|21.10.26
|Netflix Outperform
|Bernstein Research
|21.10.26
|Netflix Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|21.10.26
|Netflix Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|17.04.26
|Netflix Equal Weight
|Barclays Capital
|02.03.26
|Netflix Equal Weight
|Barclays Capital
|27.01.26
|Netflix Halten
|Landesbank Baden-Württemberg (LBBW)
|21.01.26
|Netflix Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|05.12.25
|Netflix Equal Weight
|Barclays Capital
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Aktien in diesem Artikel
|Netflix Inc.
|53,61
|0,62%