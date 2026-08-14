Applied Aktie
WKN DE: A0JDDR / ISIN: JP3122630001
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14.08.2026 10:38:00
The Last U.S. Nuclear Boom Applied to Build 26 Reactors and Finished 2. NuScale Carries a $4 Billion Market Value on $10.7 Million of Sales.
NuScale Power (NYSE: SMR) is worth about $4.2 billion at today's stock price. Its revenue over the past 12 months totals about $10.7 million.With a gap that wide, the market is paying for what the small modular reactor (SMR) developer might build (reactors for the utilities and artificial intelligence (AI) data-center operators now shopping for around-the-clock power), not for anything it sells today. That isn't automatically a mistake, of course. But the United States has run the new-reactor experiment before, recently, and the results are worth having in hand before paying for this one.Image source: The Motley Fool.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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