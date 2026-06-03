The Market Aktie
WKN DE: A3E16Q / ISIN: AU0000306037
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03.06.2026 11:01:00
The late Richard Simmons’ L.A. estate returns to the market with a new sales strategy—and a lower price
The iconic Los Angeles estate where fitness guru Richard Simmons died in 2024 has undergone a big price cut, just a few weeks after it reappeared on the market as a $5.8 million “canvas for transformation.”Weiter zum vollständigen Artikel bei MarketWatch
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