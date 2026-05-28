Fitbit Aktie
WKN DE: A14S7U / ISIN: US33812L1026
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28.05.2026 19:39:00
The latest Oura and Fitbit wearables are smarter and sleeker than ever — but do they keep you healthy?
Americans are sharing data from watches, bands and rings with AI platforms, ordering tests through the companies that sell these products, and paying hundreds of dollars in subscription fees.Weiter zum vollständigen Artikel bei MarketWatch
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