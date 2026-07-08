Curatis Aktie
WKN DE: A40BDL / ISIN: CH1330780979
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08.07.2026 23:59:00
The Latest Selloff Is the Perfect Buying Opportunity for Nvidia and Broadcom
The last few weeks haven't been kind to Nvidia (NASDAQ: NVDA) and Broadcom (NASDAQ: AVGO) shareholders. Both stocks have slumped from their recent highs, with Nvidia down around 18.5% and Broadcom down 24.4%. These two are among the biggest names in artificial intelligence (AI) investing, and have been great investments to purchase when they're down around 20% from their all-time highs.So, is now the perfect time to load up on shares? Or is there something else going on this time around? Let's take a look.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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09.07.26
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09.07.26
|Pluszeichen in Zürich: SPI zeigt sich zum Handelsstart fester (finanzen.at)
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08.07.26
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