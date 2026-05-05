Western Digital Aktie
WKN: 863060 / ISIN: US9581021055
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05.05.2026 22:57:00
The latest sign of Sandisk’s ascent: It’s now bigger than Western Digital, which spun it off
Last year’s separation unlocked value for both companies. Upbeat industry dynamics played a big part as well.Weiter zum vollständigen Artikel bei MarketWatch
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