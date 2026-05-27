Legacy Holdings Aktie
WKN DE: A0MUR6 / ISIN: US5249341067
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27.05.2026 06:00:33
The legacy of Jay Powell at the Fed
The outgoing chair has made some mistakes, but his decision to stand up to Trump was heroicWeiter zum vollständigen Artikel bei Financial Times Global Economy
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