Rising Corporation Aktie
WKN DE: A41AEP / ISIN: JP3965410008
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11.04.2026 10:06:00
The Likelihood of a Stock Market Crash Taking Shape Under President Donald Trump Is Rising -- and There's a Clear Reason Why
From a purely statistical standpoint, investors have prospered under President Donald Trump. During his first, non-consecutive term (Jan. 20, 2017 – Jan. 20, 2021), the widely followed Dow Jones Industrial Average (DJINDICES: ^DJI), benchmark S&P 500 (SNPINDEX: ^GSPC), and growth-stock-inspired Nasdaq Composite (NASDAQINDEX: ^IXIC) gained 57%, 70%, and 142%, respectively.The first year of Trump's second term was much of the same, with all three major stock indexes rallying by double digits.President Trump delivering the State of the Union address. Image source: Official White House Photo by Daniel Torok.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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