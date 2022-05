The Lion Electric Company Registered: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

The Lion Electric Company Registered stellte am 04.05.2022 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.03.2022 abgelaufenen Quartal vor.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,010 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten -0,150 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 265,32 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 22,7 Millionen USD, während im Vorjahreszeitraum 6,2 Millionen USD ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.at