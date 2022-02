The Lion Electric Company Registered gewährte Anlegern Blick in die Bücher

The Lion Electric Company Registered äußerte sich am 25.02.2022 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2021 abgelaufenen Quartals.

Das EPS wurde auf 0,140 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten -0,470 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Das vergangene Quartal hat The Lion Electric Company Registered mit einem Umsatz von insgesamt 22,9 Millionen USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 13,5 Millionen USD erwirtschaftet worden waren, um 69,28 Prozent gesteigert.

In Sachen EPS wurde für das Geschäftsjahr ein Verlust von 0,270 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte The Lion Electric Company Registered -0,880 USD je Aktie generiert.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 146,62 Prozent gegenüber dem Vorjahr erwirtschaftet. Zuletzt wurden 57,71 Millionen USD umgesetzt, gegenüber 23,40 Millionen USD im Vorjahr.

Beim Ausblick auf das Geschäftsjahr hatten sich Analysten im Durchschnitt zuvor auf einen Verlust von 0,576 USD je Aktie sowie einen Umsatz von 47,89 Millionen USD festgelegt.

