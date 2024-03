The Lion Electric Company Registered: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

The Lion Electric Company Registered hat am 29.02.2024 das Zahlenwerk zum am 31.12.2023 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Das EPS wurde auf einen Verlust von 0,250 USD je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,020 USD je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz wurde auf 60,4 Millionen USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 46,8 Millionen USD umgesetzt worden waren.

Die Prognosen von Analysten für das Geschäftsjahr hatten sich auf einen Verlust je Aktie von 0,285 USD sowie einen Umsatz von 285,36 Millionen USD belaufen.

Redaktion finanzen.at