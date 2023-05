The Lion Electric Company Registered stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

The Lion Electric Company Registered hat am 09.05.2023 die Geschäftsergebnisse zum am 31.03.2023 abgelaufenen Quartal offengelegt.

In Sachen EPS wurde ein Verlust von 0,070 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte The Lion Electric Company Registered 0,010 USD je Aktie generiert.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 141,50 Prozent auf 54,7 Millionen USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 22,7 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at