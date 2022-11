The Lion Electric Company Registered verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

The Lion Electric Company Registered hat am 10.11.2022 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.09.2022 endete.

Der Verlust je Aktie wurde auf 0,090 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das The Lion Electric Company Registered ein Ergebnis je Aktie von 0,600 USD vermeldet.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 243,50 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 41,0 Millionen USD umgesetzt, gegenüber 11,9 Millionen USD im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at