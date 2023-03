The Lion Electric Company Registered veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

The Lion Electric Company Registered hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 10.03.2023 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 31.12.2022 abgelaufen war.

The Lion Electric Company Registered hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von 0,020 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,140 USD je Aktie gewesen.

Der Umsatz wurde auf 46,8 Millionen USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 22,9 Millionen USD umgesetzt worden waren.

Der Gewinn je Aktie für das Gesamtjahr wurde auf 0,090 USD beziffert. Im Vorjahr waren -0,270 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 142,44 Prozent gegenüber dem Vorjahr erwirtschaftet. Zuletzt wurden 139,91 Millionen USD umgesetzt, gegenüber 57,71 Millionen USD im Vorjahr.

Für das abgelaufenen Gesamtjahr hatten Analysten einen Verlust je Aktie von 0,004 USD und einen Umsatz von 139,81 Millionen USD in Aussicht gestellt.

Redaktion finanzen.at