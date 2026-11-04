Per Aktie
WKN DE: 931020 / ISIN: US7135693098
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04.11.2026 18:24:35
The Lira Just Hit A Record Low Near 50 Per Dollar. Here's What Exotic Forex Pairs Really Cost Traders In 2026
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