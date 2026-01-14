Revolut Aktie
WKN DE: NETREV / ISIN: NET00REVOLU0
|
14.01.2026 06:00:31
The London investor making billions from Revolut
The VC firm Balderton Capital is cashing in on its home-run bet on the fintechWeiter zum vollständigen Artikel bei Financial Times Companies
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!