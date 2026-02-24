24.02.2026 06:00:18

The Looming Taiwan Chip Disaster That Silicon Valley Has Long Ignored

If China invades Taiwan and cuts off its chip exports to American companies, the tech industry and the U.S. economy would be crippled.Weiter zum vollständigen Artikel bei New York Times
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Letzte Top-Ranking Nachrichten

03:50 Depot-Update: Die Q4-Strategie von George Soros
23.02.26 So hat die Deutsche Bank im vierten Quartal 2025 investiert: Aktien von NVIDIA, Microsoft, Apple & Co.
22.02.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 8
22.02.26 Gold, Öl & Co. in KW 8: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
21.02.26 KW 8: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

Zoll-Chaos: US-Börsen zum Handelsende mit deutlichem Minus -- ATX nach Rekord letztlich leicht im Plus -- DAX schließt schwach -- Hang Seng geht stark aus dem Handel
Der heimische Aktienmarkt bewegte sich am Montag letztlich höher, während der deutsche Leitindex schwächer tendierte. Die Wall Street zeigte sich mit deutlichen Verlusten. Die Börse in Hongkong präsentierte sich am Montag sehr stark.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen