The Lovesac Company Registered: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

The Lovesac Company Registered hat am 29.03.2022 das Zahlenwerk zum am 31.01.2022 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Das EPS wurde auf 2,03 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte The Lovesac Company Registered 1,37 USD je Aktie verdient.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat The Lovesac Company Registered im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 51,30 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 196,2 Millionen USD. Im Vorjahresviertel waren 129,7 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Im abgelaufenen Geschäftsjahr wurde ein Ergebnis je Aktie von 2,86 USD eingefahren. Im Vorjahr waren 0,960 USD je Aktie erzielt worden.

Beim Umsatz wurden für das Gesamtjahr 498,24 Millionen USD gegenüber 320,74 Millionen USD im Vorjahr ausgewiesen.

Analysten hatten für das Gesamtjahr einen Gewinn je Aktie von 1,36 USD sowie einen Umsatz von 476,38 Millionen USD prognostiziert.

Redaktion finanzen.at