The Lovesac Company Registered hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

The Lovesac Company Registered hat am 11.04.2024 die Bücher zum am 31.01.2024 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,87 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 1,74 USD erwirtschaftet worden.

Der Umsatz lag bei 250,5 Millionen USD – das entspricht einem Zuwachs von 4,88 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 238,9 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Das EPS für das Gesamtjahr lag bei 1,55 USD. Im letzten Jahr hatte The Lovesac Company Registered einen Gewinn von 1,74 USD je Aktie eingefahren.

Gegenüber dem Vorjahr hat The Lovesac Company Registered im abgelaufenen Geschäftsjahr eine Umsatzsteigerung von 7,54 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 700,26 Millionen USD. Im Vorjahr waren 651,18 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Insgesamt hatten Analysten für das Gesamtjahr einen Gewinn von 1,50 USD je Aktie in Aussicht gestellt. Den Umsatz hatten sie auf 715,08 Millionen USD taxiert.

