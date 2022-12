The Lovesac Company Registered öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

The Lovesac Company Registered hat sich am 07.12.2022 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.10.2022 beendeten Quartals geäußert.

The Lovesac Company Registered hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von 0,550 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,170 USD je Aktie gewesen.

Der Umsatz lag bei 134,8 Millionen USD – das entspricht einem Zuwachs von 15,51 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 116,7 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at