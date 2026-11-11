Glow Holdings Aktie
WKN DE: A1JMAN / ISIN: US37988R1086
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11.11.2026 06:00:31
The M&S glow-up is starting to charm investors
The retailer’s shares have climbed almost two-fifths this year — a sign that its recovery might be durableWeiter zum vollständigen Artikel bei Financial Times Companies
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