The Madison Square Garden informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

The Madison Square Garden hat am 31.10.2025 die Bücher zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Der Verlust je Aktie wurde auf 0,37 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das The Madison Square Garden ein Ergebnis je Aktie von -0,310 USD vermeldet.

Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 26,00 Prozent auf 39,5 Millionen USD. Im Vorjahresviertel hatte The Madison Square Garden 53,3 Millionen USD umgesetzt.

Redaktion finanzen.at