The Madison Square Garden mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

The Madison Square Garden äußerte sich am 06.02.2024 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2023 abgelaufenen Quartals.

Es stand ein EPS von 0,590 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei The Madison Square Garden noch ein Gewinn pro Aktie von 0,840 USD in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 7,57 Prozent auf 326,9 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 353,7 Millionen USD gelegen.

Redaktion finanzen.at