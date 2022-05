The Madison Square Garden stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

The Madison Square Garden hat am 05.05.2022 das Zahlenwerk zum am 31.03.2022 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 1,00 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,220 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite hat The Madison Square Garden im vergangenen Quartal 337,8 Millionen USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 84,56 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte The Madison Square Garden 183,0 Millionen USD umsetzen können.

Redaktion finanzen.at