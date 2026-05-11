The Madison Square Garden stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

The Madison Square Garden präsentierte am 08.05.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel.

The Madison Square Garden hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von 0,83 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0,590 USD je Aktie gewesen.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 432,2 Millionen USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 1,89 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 424,2 Millionen USD in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at