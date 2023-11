The Madison Square Garden stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

The Madison Square Garden hat am 02.11.2023 die Bücher zum am 30.09.2023 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Dabei wurde ein Verlust je Aktie von 0,790 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -0,730 USD je Aktie erwirtschaftet worden.

Umsatzseitig wurden 43,0 Millionen USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte The Madison Square Garden 24,1 Millionen USD umgesetzt.

